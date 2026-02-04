Taller gratuito de Eduardo Basualdo sobre cuerpo, espacio y obra en el Museo MAR

Los próximos martes 11 y miércoles 12 el artista visual Eduardo Basualdo brindará el taller titulado “Lo que estas obras hacen”, en el marco de su exposición “Qué parte de quien”, que se presenta en el Museo MAR (López de Gómara y la costa). La actividad contará con inscripción gratuita.

El taller propone una serie de ejercicios orientados a una indagación intuitiva del espacio, el cuerpo y las obras. Está dirigido a personas con o sin experiencia previa en danza y artes visuales, y estará acompañado por Margarita Molfino, artista en danza y performance, actriz y Licenciada en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

La propuesta parte de una serie de planteos vinculados a la obra expuesta: alterar posiciones, quebrar la verticalidad, ampliar la mirada y los sentidos, reconocer el pliegue de la obra y pasar a ser materia con ella. A partir de estos ejes, el artista se interroga sobre cómo habitar una muestra de otro modo, qué relaciones se construyen entre movimiento, percepción y espacio, qué acciones corporales habilitan una experiencia sensible más allá de la mirada y qué coreografías se activan entre los cuerpos y el espacio del museo.

La exposición “Qué parte de quien” invita al visitante a ingresar a una sala iluminada por una única fuente de luz ubicada en el suelo, cerca del centro del espacio. Una campana negra de metal, accionada por un motor, una hélice y un sistema de poleas, asciende y desciende rítmicamente, cubriendo y descubriendo la luz. Este movimiento alterna entre la oscuridad total y la restitución inmediata de la visibilidad, modificando de forma constante la percepción del entorno.

En una de las paredes laterales se exhibe un dibujo de dimensiones monumentales en blanco y negro, resultado de un proceso de pliegues sucesivos del papel que luego fue pintado y desplegado nuevamente. La imagen revela simultáneamente las zonas cubiertas y las áreas ocultas entre los pliegues, dando cuenta del proceso que le dio origen.

Si en proyectos anteriores la obra de Basualdo proponía una mirada introspectiva hacia el interior del cuerpo, en esta exposición la atención se dirige hacia el entorno donde los cuerpos se mueven. La percepción aparece fragmentada y accidentada, como si el espacio se plegara y desplegara entre luces y sombras.

Basualdo es un artista visual argentino cuya obra combina influencias de la literatura y el teatro. Trabaja con instalaciones, esculturas, dibujos y objetos que invitan al espectador a participar corporalmente en escenarios cargados de tensión narrativa. Sus obras integran colecciones internacionales. Entre sus exposiciones recientes se destacan “Pupila”, “Obra del demonio” e “In medias res”.