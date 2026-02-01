Talerico denunció una trama de corrupción sistémica entre la AFA y el «massismo»

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, reveló la existencia de un entramado financiero opaco que conecta la gestión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con maniobras de lavado de dinero y financiamiento ilícito vinculadas al poder político.

La exfuncionaria, en diálogo con Splendid AM 990, apuntó contra el exministro Sergio Massa y el Banco Central como piezas fundamentales de una estructura que utiliza contratos cruzados y financieras para el movimiento de divisas. «Masa está en el centro del escenario. El manejo del Banco Central es escandaloso como uno de los proveedores de los dólares para financieras», afirmó Talerico, quien también describió cómo la dirigencia del fútbol local se mantiene bajo un «silencio corporativo» por temor a represalias deportivas o financieras de la entidad que conduce Claudio «Chiqui» Tapia.

La investigación, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, expone maniobras judiciales diseñadas para evadir controles, como el intento de trasladar la sede institucional de la AFA para elegir jueces favorables.

Para la exfuncionaria, el escenario actual se ve condicionado por una compleja interna dentro del Gobierno nacional, donde conviven facciones interesadas en profundizar la causa con sectores que temen el impacto político de una intervención.

«Es muy complejo saber qué va a pasar porque hay una interna increíble que se ejercita en estas fricciones de si vamos o no vamos a llegar hasta las últimas consecuencias», explicó, señalando que el temor a posibles sanciones de la FIFA de cara al próximo Mundial también frena los avances institucionales.

Por último, Talerico cuestionó la falta de postura de los referentes de la Selección argentina y llamó a romper la inacción: «¿Qué actitud debería tomar el mejor jugador de fútbol del mundo frente a semejante escándalo de corrupción?».