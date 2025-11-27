» Tal vez soy egoísta retirándome así» ( Jorge Carranza)

El arquero de 44 años de edad, «colgó los guantes» y así lo anunció el miércoles. Hoy eligió al programa «La Voz del Estadio» radio y streaming en dúplex con la 90.5 FM ëter Mar del Plata » ayer no podía hablar .. es el duelo que estoy haciendo, Ayer , intentar hablar públicamente era ponerme a llorar en cada palabra. Son 25 años de carrera… Hay muchos rumores sobre mi futuro inmediato, pero hoy solo estoy digiriendo la decisión.»

Aqu la entrevista completa con Jorge Carranza que no solo logró ascender con Aldosivi sino también mantenerlo en primera con e´l rayando a gran nivel.