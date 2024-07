Taconne sobre el Estadio Minella: ” El abandono no es gratis”

Para finalizar, Taccone remarcó que “el abandono no es gratis. El abandono de la biblioteca, de los centros de salud, de nuestras calles, de los cementerios, de la seguridad, tiene enormes costos para el presente y para el futuro de Mar del Plata y de los marplatenses. Puede ser que a algunos les importe menos pero todos los que vivimos y viviremos siempre en Mar del Plata sabemos que mañana tendremos que remontar la desidia que hoy atraviesa las distintas realidades de la administración. Con todo, el caso del Minella es un caso particular, porque anunciaron un convenio que aseguraba no sólo inversiones de mantenimiento sino un uso intensivo del estadio con el que mucha gente se ilusionó y del que hoy no tenemos noticias”