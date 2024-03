Taccone “Hubiéramos querido que el intendente nos invitara a trabajar en algo concreto”

Los concejales agregaron que “el intendente reiteró las promesas de obras que ya no cumplió en los años anteriores: el hospitalito de Batan, el centro 2, la puesta en valor de los polideportivos. No tenemos motivos para confiar en que cumpla cuando no lo hizo en los últimos cuatro años” y finalizaron “nosotros desde Acción Marplatense vamos a estar desde nuestras bancas con la misma actitud de siempre: comprometidos en la defensa de Mar del Plata y los marplatenses”