¿Quién es Martín Poderti?

Poderti era secretario del juzgado federal 2 de San Isidro que intervino tras la inhibición del juzgado 1 en ese expediente y que ordenó la custodia de todos los bienes de Sancho. Según el fiscal Paul Starc pudo determinar, las monedas estaban en la caja de seguridad 8-44 del Banco Nación de San Isidro, cuya única llave tenía Poderti. Entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023, este ingresó 19 veces a la caja de seguridad, lo que quedó constatado en todas las actas y planillas de la entidad bancaria.