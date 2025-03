Susbielles: “No tiene sentido que ocultemos el número de víctimas fatales”

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, ofreció este mediodía una conferencia de prensa para explicar el estado de situación de la ciudad, tras el temporal trágico del pasado viernes. Allí, afirmó que “terminó la fase de emergencia” y que, “ante las especulaciones, el número oficial de fallecidos sigue siendo 16”. “No tiene ningún sentido que ocultemos el número de víctimas fatales”, aseguró, e invitó a quienes manifiestan haber visto algo en sentido contrario que “hagan la denuncia a la Justicia o llamen al 911”. También agradeció al gobernador Axel Kicillof por los anuncios de medidas de ayuda, y a Javier Milei, que estuvo en Bahía Blanca este miércoles: “El Presidente me confirmó que están trabajando en un mecanismo de ayuda directa a los bahienses” y dijo que “no iba a dejar sola a Bahía Blanca”.

Susbielles habló en la conferencia de prensa que encabezó este mediodía en el Palacio Municipal luego de la visita de Milei a la ciudad. Estuvo acompañado por autoridades de la Policía, del Ejército y el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense, Federico Montero.

El jefe comunal bahiense comenzó afirmando que “estamos terminando la etapa de estabilización en la ciudad y muy cerca de empezar la fase de normalización. Es un día de buenas noticias”.

Continuó: “En la zona de Cerri, las quintas ya se encuentran sin agua. Allí la Armada Argentina, con vehículos anfibios, pudo recorrer y asistir a más de 40 personas que estaban arriba de sus techos. Allí estamos trabajando en este momento con Vialidad y con personal municipal para demoler un puente que nosotros entendemos que es una barrera y porque queremos desagotar rápidamente el sector antes de poder sufrir algún tipo de inclemencia climática”.

“Para nosotros es importante poder terminar ya con esta situación de vecinos bajo el agua y poder ya enfocarnos en un cien por ciento en la próxima fase de normalización de la ciudad”, resaltó.

Evacuados, fallecidos y especulaciones

Susbielles señaló que “en materia de evacuados seguimos con un número importante, pero ya vienen reduciéndose considerablemente, hemos bajado el umbral de los 700. Estamos trabajando en un programa para poder limpiar aquellas residencias o aquellos hogares en los cuales los jubilados deben volver”.

En tanto, el jefe comunal destacó que “en materia de fallecidos, seguimos con el mismo número del día de ayer, 16 confirmados. Mientras que las dos niñas, Pilar y Delfina, siguen siendo buscadas intensamente en la zona de Cerri”.

Sobre los desaparecidos, otro número que generó polémicas, Susbielles afirmó que “hay una evolución en el día de ayer conforme a la cantidad de comprobaciones que ha podido hacer los distintos departamentos de la Policía bonaerense en relación a las personas que habían planteado en el 911 una averiguación de paradero buscando alguna persona conocida. En el día de hoy el número de solicitudes es de 222 y las comprobaciones realizadas son 222, con lo cual tenemos un 100% de comprobaciones positivas de parte de la Policía bonaerense”.

En ese momento se detuvo para pedir “a las personas que muchas veces refieren este tipo de circunstancias, que si tienen alguna duda con el paradero de alguna persona que por favor hagan la denuncia en la Justicia o llamen al 911 que ahí va a estar la trazabilidad procedimental. Y si por alguna cuestión de temor o alguna situación especial no quieren hacer la denuncia, que por favor se comuniquen con este intendente que va a ir a hacer la denuncia en nombre del vecino o de la vecina que pueda tener algún tipo de duda”.

“Nosotros -continuó- estamos con esta situación desde varias horas antes de la tormenta. Tomamos la decisión de suspender las clases en Bahía Blanca precozmente, que fue una decisión que entiendo salvó muchísimas vidas. Estuvimos en el comité de crisis desde las 23.30 horas del día previo a la tormenta. Y desde ese día no hemos parado de trabajar un minuto en pos de, primero tratar de salvar, asistir, evacuar, proteger, y en este tiempo de tratar de empezar a estabilizar y normalizar la ciudad”.

Por lo tanto, “no tendría absolutamente ningún sentido que tengamos alguna maniobra o alguna situación que intente bajar un número de víctimas fatales. No tendría ningún sentido, digamos, porque evidentemente hemos hecho todo lo que debíamos hacer, no desde el momento de la tormenta, sino desde bastante tiempo antes y lo vamos a seguir haciendo”.

“Yo soy una persona que siempre me he manejado de una forma muy directa con mis vecinos. Muchísimos vecinos de la ciudad tienen mi teléfono, me han escrito, me lo siguen haciendo y marcándome muchas cosas que yo, como siempre lo hago, suelo escuchar. La gente sabe dónde vivo y la gente sabe cómo me manejo. No hay nada que quiera hacer más que proteger, cuidar y dar la cara por mis vecinos. Así que en esa línea vuelvo a reiterar que si cualquier persona tiene alguna exposición o alguna duda, o haga la denuncia y si no se anima a hacerlo, que por favor me contacte para que yo pueda presentarme ante la Justicia y podamos tener en esta situación toda la trazabilidad, toda la seriedad y toda la transparencia que semejante tragedia y semejante dolor nos ha generado a todos los bahienses”, señaló el intendente.

“Ya bastante dolor tenemos los bahienses para especular con este tipo de situaciones en este momento”, insistió.

Mientras que destacó que “en estos días, como bahiense siento un enorme orgullo por la manera que se ha manejado en nuestra ciudadanía, desde lo solidario, desde la paciencia, desde la comprensión para empezar a salir de esta situación”.

Normalización

Luego siguió: “En materia de servicios nos empezamos a acercar a la normalidad con 87% del servicio eléctrico restituido. Lo que queda es lo más difícil que tiene que ver con algunos lugares aislados o con algunas cámaras en el centro de la ciudad. Agua y gas están normales, el transporte público sigue funcionando con normalidad desde el día de ayer, anoche con éxito empezamos la recolección de los residuos, estamos con suministros normales de combustibles y alimentos en Bahía Blanca”.

Susbielles señaló: “Les quiero recomendar a la ciudadanía que si no tiene que transitar por la zona más afectada, aquellas zonas que tienen mayor cantidad de barro y de elementos en la calle, que por favor traten de evitar esas arterias, hay maquinaria pesada, hoy hay más de 6.000 personas trabajando en la calle tratando de limpiar y de volver a recuperar poco a poco la tranquilidad, así que en la medida de lo posible pido que eviten esas zonas y los que salen que por favor salgan con paciencia porque para nosotros también hoy es prioritario ponerle mucha energía a la limpieza para poder recuperar normalidad”.

En otro momento de la conferencia el intendente volvió a destacar que “ya logramos salir de la fase de emergencia, vamos a poder abastecer bien, vamos a hacer varias renovaciones. Estamos entregando hoy mercadería y artículos de limpieza en primer término, en primera medida, y vamos a ir renovando varias veces en el día”.

“Sabemos que el abrazo solidario que le están dando a Bahía Blanca es muy importante. En este momento estamos empezando a descargar el Tren Solidario. Muchas gracias a todos quienes de distintos puntos del país colaboraron con esos vagones repleto de ayuda para los bahienses, lo estamos descargando. Vamos a estar descargando durante todo el día, se va a clasificar, y esperamos ya en el día de mañana poder distribuir la mercadería”, insistió.

Luego, en su cuenta de X, el jefe comunal detalló el avance de la asistencia y la ayuda a los damnificados:

“Gracias a la Provincia y al Presidente”

Para finalizar la conferencia, Susbielles agradeció “en primer lugar al gobernador (Axel Kicillof) que estuvo ayer en la ciudad con un paquete de inversiones para Bahía y de ayuda para los bahienses realmente muy importante, por más de 270.000 millones de pesos. Quiero agradecerle la presencia, el despliegue que ha hecho la Provincia en todo este tiempo”.

“Y también hoy -continuó- recibimos al presidente Javier Milei, que estuvo en la ciudad de Bahía Blanca acompañándonos, viniendo a acompañar a los bahienses en este momento. Ya está desde ayer por la tarde a disposición el ATN de 10.000 millones que el Gobierno Nacional destinó a la ciudad de Bahía Blanca. El Presidente me confirmó que están trabajando en mecanismos de ayuda directa para los bahienses, que ha tenido una reunión con el ministro de Economía para avanzar y trabajar en esa línea, y que también está trabajando en poder destrabar algunos fondos del BID específicos para catástrofes climáticas”.

Agregó que Milei le dijo “personalmente algo que ya me había expresado telefónicamente, en estos días y le quiero trasladar a la ciudadanía de Bahía Blanca: que no iba a dejar sola Bahía Blanca en la etapa de la reconstrucción, que nos iba a seguir acompañando”.

“La verdad que en un momento tan duro, en un momento tan difícil, de tantísimo dolor, siento satisfacción que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional en sus máximas autoridades estén pensando y priorizando el acompañamiento a los vecinos de Bahía Blanca”, cerró el intendente Federico Susbielles. (DIB) MM