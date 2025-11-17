Surge documentación que ampara por insistencia contratos por $ 1.000.000.000.- desde el EMTURYC

A medida que se van estrangulando los tiempos de cambio de autoridades y trascienden documentos que contemplan millonarias pautas publicitarias, propias de campañas políticas, se enrarece aún más el destino de fondos afectados que podrían estar impactando sobre el movimiento de la totalidad de los recursos y comprende el pago en término de las obligaciones salariales con el personal del STM. Cabe destacar que administrativamente se han alterado los procesos normales de contratación. Y a esta acción, no serían ajenas las partidas que provienen de la sobretasa a la carga de combustible, que ha generado un ingreso de aproximadamente US$ 9.000.000.- y que ha sido dada a conocer oportunamente por mdphoy.

