Sur Finanzas: así eran las lujosas sucursales que duraban sólo dos meses

Varias de las sucursales que abrió en los últimos meses la empresa Sur Finanzas, investigada por un presunto entramado de lavado de dinero que podría involucrar al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, eran muy lujosas, con grandes comodidades, pero misteriosamente cerraban después de dos meses.

La Agencia Noticias Argentinas accedió a los videos de una de esas sucursales, en los que se ve el lujo que tenía la sala de espera, la zona donde atendían los empleados, el sector donde se encontraba el gerente de la misma y hasta las cajas de seguridad.

Se trata de la sucursal Plaza Plaza de Mayo, ubicada en Avenida Presidente Julio Argentino Roca 502 (diagonal Sur) y Bolívar, justo en la esquina.

Esa oficina estuvo abierta unos dos meses -abrió los últimos días de mayo de 2024 y ahora hay un comercio de productos hechos con chocolates y dulce de leche.-, opero cuando la abrieron mostraba un gran lujo.

«Las cajas de seguridad eran tan lujosas que ningún banco las tenía así. Igual no iban clientes, por día dos o tres con suerte», reveló a NA un allegado a la firma.