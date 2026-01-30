“Summer rock” presenta tributo a Airbag y clásicos del rock de los 90

Este 1 de febrero, desde las 21:00, se realizará una nueva edición de “Summer rock” en Cervecería Smith (Libertad 7143), con una propuesta dedicada al rock nacional e internacional y la participación de las bandas Bajos Instintos y Phase 90.

Uno de los momentos destacados de la noche será el debut de Bajos Instintos, banda tributo a Airbag, que interpretará los principales éxitos del grupo de los hermanos Sardelli. El show promete un recorrido por las canciones más emblemáticas de una de las formaciones más populares del rock argentino actual, con una puesta en escena cargada de energía.

La banda nació a mediados de 2025 a partir del proyecto de Elías y Agustín, músicos que anteriormente integraron la banda Amnesia, orientada al rock nacional. En esta nueva etapa, decidieron enfocarse en el universo de Airbag, profundizando en su repertorio y consolidando un tributo que combina admiración musical y trabajo sostenido de ensayos.

La grilla se completa con la presentación de Phase 90, banda integrada por jóvenes músicos marplatenses y formada en marzo de 2025. El grupo está conformado por Tiziano Futorski en primera guitarra, Valentín Picone en segunda guitarra, Agustina Paolucci en bajo, Andrés Picone en batería, Diego Barbadoro en piano y Mateo Barbadoro en voz.

Phase 90 propone un repertorio centrado en los clásicos del rock nacional e internacional de la década del 90, con versiones que abarcan desde Attaque 77 hasta Guns N’ Roses, entre otros referentes que marcaron una época.