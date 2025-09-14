La icónica banda argentina Suéter celebrará los 40 años de su emblemático álbum “20 caras bonitas” con un concierto especial el 22 de noviembre a las 21:00 en el Mole Club (Gascón 3158).

Suéter, formada a principios de los años 80, se consolidó como una de las bandas más emblemáticas del movimiento del rock argentino en esa década. Con seis discos de estudio, el grupo es creador de hits inolvidables como “Extraño ser”, “Amanece en la ruta”, “Vía México”, “El anda diciendo”, “Mamá plánchame la camisa” y la versión de “Jugo de tomate frío”.

La revista Rolling Stone y la cadena de televisión MTV Latinoamérica posicionaron la canción “Amanece en la ruta” en el puesto #95 de las 100 mejores canciones de la historia del rock argentino.

Además de “Amanece en la ruta”, “Extraño ser” es considerada su canción más exitosa a nivel comercial y uno de los últimos éxitos del grupo en actividad. Sus canciones han sido versionadas por artistas tales como Andrés Calamaro y Man Ray.

La formación actual de Suéter incluye a Miguel Zavaleta en piano y voz, Jorge Minisale en guitarra y voz, Fernando Samalea en batería, Rafael León en bajo y coros, y Karina Brosio en teclados y coros.