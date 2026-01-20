Subsidios para luz y gas: quiénes no podrán acceder al beneficio en 2026

Cuáles son los motivos por los que una solicitud no sería aprobada

Hogares cuyos integrantes posean al menos un automóvil con una antigüedad igual o menor a tres años . Este criterio no se aplica en el caso de contar con un integrante del hogar titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente.

. Este criterio no se aplica en el caso de contar con un integrante del hogar titular de un emitido por autoridad competente. Hogares cuyos integrantes posean, en conjunto, tres o más inmuebles.

Hogares en los que al menos un integrante posea una embarcación de lujo.

Hogares en los que al menos un integrante posea una aeronave.

Hogares en los que al menos un integrante posea Activos Societarios.

Esta medida surge tras la entrada en vigencia del Decreto 943/25, que cerró el período de transición anterior y dispuso la creación de un nuevo régimen de subsidios. Según el texto oficial, la Secretaría de Energía será la autoridad encargada de ejecutar y controlar la administración de estos beneficios.