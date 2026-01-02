Suben los peajes a la costa: Buenos Aires – Mar del Plata puede costar hasta $18.400

El recorrido desde la Capital Federal hacia Mar del Plata implica el paso por cuatro cabinas de peaje. Primero, los de Dock Sud y Hudson, sobre la autopista Buenos Aires–La Plata. Luego, ya sobre la Ruta 2, se suman los peajes de Samborombón y Maipú. Cada uno de estos últimos costará actualmente $7000, mientras que los primeros dos suman en conjunto $4.400, siempre en hora pico.