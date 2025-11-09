Suben las temperaturas y vuelve el sol a la provincia de Buenos Aires

El clima finalmente cambia de tono en la provincia de Buenos Aires. Este domingo se prevé cielo algo nublado y temperaturas en torno a los 24 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional y Meteored. El viento del noroeste comenzará a soplar con más fuerza, impulsando un ascenso térmico progresivo que se mantendrá a lo largo de los próximos días.

Después de semanas con lluvias, humedad y máximas por debajo de los 20 grados, la primavera empieza a afirmarse y el panorama mejora para quienes planean actividades al aire libre.

Semana de calor en aumento

El lunes arrancará con mínimas de 16º y máximas de 26º bajo cielo despejado y viento del norte. El martes podrías ser la única jornada inestable, con tormentas aisladas y un leve descenso temporal de temperatura.

Desde el miércoles, el sol dominará nuevamente y las máximas seguirán en alza: 28 °C para el viernes y hasta 31 °C el sábado, según Meteored. La sensación será plenamente primaveral, con tardes cálidad y noches templadas.

Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

El SMN prevé que las condiciones de estabilidad se consoliden durante buena parte de la semana, favorecidas por un sistema de alta presión sobre el centro del país. No se anticipan nuevos frentes fríos en el corto plazo, y las temperaturas continuarán por encima del promedio de los últimos días.

El martes podría presentarse algo más ventoso y húmedo, pero el resto de la semana mantendrá buen tiempo, sol y viento leve del noreste.

Clima primaveral al fin

Todo apunta a que el calor llegó para quedarse. Con varios días consecutivos de sol y temperaturas por encima de los 25 grados, el clima de la provincia entra de lleno en su etapa más agradable del año. Será una semana ideal para volver a las plazas, las escapadas y los planes al aire libre: la primavera bonaerense finalmente dice presente.