Sube Santilli y más poder para Adorni y Bullrich

En el caso de la supresión de la Secretaría de Comunicación y Medios, que va a tono con lo adelantado por el flamante ministro coordinador, quien dijo que él mismo asumiría esa función como se hizo “históricamente”, se determinó que sus créditos presupuestarios, bienes, personal y unidades organizativas pasarán a la Jefatura de Gabinete. Además, tendrá en sus manos el control formal de los medios públicos (Agencia de Publicidad del Estado, Contenidos Públicos y RTA).

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto, “las tareas necesarias para posibilitar la actividad del Presidente de la Nación» serán atendidas a partir de este martes solo por cuatro Secretarías: General; Legal y Técnica; de Inteligencia de Estado; y de Cultura. Según se precisó, las personas a cargo de las tres primeras, Karina Milei, María Ibarzábal y Sergio Neiffert, respectivamente, “tendrán rango y jerarquía de Ministro”.

Más poder para la Jefatura de Gabinete

En paralelo, el decreto redistribuyó competencias entre ministerios. La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que conduce Daniel Scioli, pasó de operar en el Ministerio del Interior a la Jefatura de Gabinete. Es decir, es una atribución más que toma Adorni y una menos que tiene Santilli.

Esta secretaría no es un área de poco peso porque tiene organismos como la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD), el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR). También tiene a cargo el Fondo Nacional del Turismo.

Finalmente, el Ministerio del Interior también traspasó el control de dos áreas clave que tenía desde hace varios años: el de la Dirección Nacional de Migraciones y el del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Ambas fueron trasladadas al Ministerio de Seguridad Nacional, que hoy en día preside Patricia Bullrich, pero que a partir de diciembre pasará a controlar su segunda, la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

El traspaso de Migraciones era un hecho que conocía prácticamente toda la cúpula del Gobierno, pero pocos sabían que también estaba en esas decisiones el RENAPER. Ante la sorpresa, hay quienes dicen, incluso, que podría ser lógico revertir esta decisión. (DIB)