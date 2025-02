Sube la tensión en la pesca: Prefectura impidió protesta de trabajadores de la cooperativa Cañamar en el puerto

El Puerto de Mar del Plata se vio convulsionado este viernes por el reclamo de trabajadores de la planta procesadora de pescado “Cañamar”, que exigen el pago del aumento salarial acordado para el sector. Ante la movilización desarrollada en la puerta de la fábrica se montó un operativo de Prefectura Naval Argentina (PNA), con intención de desalojar el lugar, ya que en medio de la protesta quedaron camiones con mercadería, que podría perderse al cortarse la cadena de frío.

Al no acatar la orden de retirarse del espacio público para dar ingreso a los vehículos, Prefectura finalmente avanzó sobre la protesta, tiró gases lacrimógenos y algunas postas de goma, lo cual provocó que dos mujeres se descompensaran en plena calle. Minutos después fueron asistidas por el SAME.

La conflictividad alcanza a los trabajadores de tierra del Puerto de Mar del Plata. La movilización fue llevada a cabo por unos 80 empleados autoconvocados de la cooperativa Cañamar que tiene su planta en la zona de Figueroa Alcorta entre Vértiz y San Salvador.

Allí, fileteros, envasadores y peones que procesan merluza decidieron concentrarse en la puerta del lugar ante la negativa de la firma de abonarles las sumas que fijó el acuerdo firmado entre una de las cámaras patronales y el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP).

Marcela Ibarrola, secretaria gremial de SOIP, explicó al portal Mar del Plata Hoy que “la empresa La Bella de la cooperativa Cañamar se niega a dar el aumento tal como se acordó y se firmó la semana pasada, que implica un incremento escalonado retroactivo a octubre, del 3,5% para octubre; 2,7% en noviembre; 2,4% en diciembre; 2,7% en enero; y 2,2% en febrero febrero”.

Ibarrola señaló que “es algo habitual” que las empresas del puerto de Mar del Plata digan “no tengo para pagar”. No obstante, en este caso, “aparte de decirlo, no aplican el aumento, hay quejas por parte de los empresarios, que es algo que no nos corresponde, porque el trabajador viene, corta y se va con el dinero de su trabajo”. Y añadió: “Estamos esperando que este señor recapacite y nos de el aumento que corresponde”.

Por su parte, sobre el pago del aumento salarial, la empresa sostiene que aún no fue homologado por el Ministerio de Trabajo y por lo tanto se niega a pagarlo y abonar – por el momento – un 1% de manera mensual, en línea con la devaluación del dólar que realiza mes a mes el Gobierno nacional.

En tanto, sobre la medida de fuerza, Ibarrola indicó que “el reclamo fue autoconvocado, hay libre tránsito, no estamos bloqueando las puertas, hacemos la manifestación porque es el único medio que tenemos para hacernos escuchar”.

Camiones varados

Uno de los representantes de la firma La Bella se mostró preocupado por la pérdida de mercadería que iba a dejar como saldo la protesta, al no permitir el ingreso de los camiones y causar el corte en la cadena de frío.

“La mercadería ya está pagada, la empresa le pagó a su gente por esa mano de obra, la mercadería quedó varada y no fue producción de hoy, está almacenada y está establecida por lotes, y sin frío no puede estar nunca, no puede perder la cadena de frío, la gente no puede entender que nos dejen entrar el camión, pensando que esa mercadería todavía le pertenece a la cooperativa”, precisó el joven a Mar del Plata Hoy, quien se acercó con escribano público para dejar asentado lo ocurrido con los lotes, en medio del conflicto. (DIB) ACR