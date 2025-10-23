Sube a escena “La sirenísima”, unipersonal que da voz a la mirada femenina

Este viernes 24 a las 21:00 se estrenará el unipersonal “La sirenísima” en la Sala Nachman (avenida Patricio Peralta Ramos 2280), escrita por Mariana Mora y Lucas Chalan Rubio, con dirección de Claudia Moso y actuación principal de Mariana Mora.

La trama gira en torno a una sirena que abandona las aguas marinas para vivir una experiencia amorosa en la superficie. A cambio, el mar le exige su voz y sus aletas. Tras fracasar en el amor, regresa desesperadamente a su peñasco, intentando convencer al océano de que la vuelva a recibir.

El objetivo primordial de esta pieza teatral es visibilizar los condicionamientos que sufren las mujeres, particularmente la sumisión en el marco del patriarcado. La obra busca dar voz a la mirada femenina, utilizando el humor como dispositivo y herramienta para narrar historias propias y reflexionar sobre la vulnerabilidad de la mujer en la sociedad.