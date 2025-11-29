Sube a escena en la Sala Nachman la obra “Cartas a mi hijo Federico García Lorca”

Hoy a las 19:00 la Sala Nachman (avenida Patricio Peralta Ramos 2280) será escenario de la obra “Cartas a mi hijo Federico García Lorca”, escrita, dirigida e interpretada por María Marta Guitart, con música en vivo de Daiana Moreno en violoncello.

La propuesta teatral recrea un encuentro íntimo y poético entre Vicenta Lorca Romero y su hijo, el célebre poeta Federico García Lorca, en un tiempo suspendido: el tiempo del teatro, la música y la poesía.

A través de las cartas que Vicenta le enviaba durante sus viajes y los poemas escritos por Lorca en distintos momentos de su vida, la obra construye un diálogo entre madre e hijo que trasciende épocas y emociones. Es un juego entre el presente y el pasado, como si el destino pudiera torcerse.

En esas cartas, Vicenta descubre su propio amor de madre, el aliento que le daba a su hijo en cada trayecto, abrazos y besos que se renuevan en la escena. En los versos del poeta, en cambio, se revela la fuerza para enfrentar el presente convulso de 1936, marcado por la violencia y la incertidumbre, pero también por la esperanza.