Subasta en la Villa de Paso: El intendente Montenegro no atendió a martilleros y hay malestar

La Municipalidad de General Pueyrredon a raíz del proceso de subasta de lotes de la Villa de Paso dio intervención al Banco Ciudad, provocando un reclamo del Colegio de Martilleros de la Ciudaad de Mar del Plata, y según el mismo han tenido ya participación en el expediente, a pesar de lo cual el intendente Montenegro no respondió a un pedido de entrevista, sin perjuicio de lo cual no descartan actuar en defensa de sus socios. Sin dudas se produce una fricción entre las partes y no fluye la relación entre la MGP y el Colegio de Martilleros.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata quiere expresar su total disconformidad con que las subastas que va a llevar adelante la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, se materialicen a través del Banco Ciudad, en la modalidad de subasta virtual, “modalidad que hace tiempo se ha realizado por medio de nuestros profesionales, pero siempre dentro del marco de nuestra incumbencia profesional.

Igualmente rechaza las manifestaciones del concejal Julián Bussetti que indican textualmente que las subastas presenciales se llevaban a cabo “con un tipo gritando con un martillo”, Estas expresiones además de denostar nuestra profesión de Martillero y Corredor Público implica desconocer las dos subastas de los lotes de la Villa de Paso, que se realizaron de manera impecable en el último año en nuestros salones, los que además cuentan con todos los medios de seguridad, cámaras y filmaciones.

Es importante hacer saber también a la opinión pública, que existe un registro creado por Ordenanza 2273, de donde se sortean para cada subasta a los inscriptos en la misma.

Asimismo destacar que hace años el Municipio pidió, por nuestro intermedio, que nuestros matriculados realizaran las tasaciones de los inmuebles a los fines de determinar el valor de los mismos para proceder a su expropiación, con el compromiso que serían, a posteriori, rematados por los martilleros inscriptos en nuestro Colegio Departamental.

De efectuarse las subastas por profesionales de otra Jurisdicción, se estarían violando las leyes y ordenanzas que reglan la materia. Por todo lo aquí expuesto hemos solicitado a la Comuna mediante nota de fecha 30 de agosto del corriente año un urgente tratamiento y que se ordene a quien corresponda para que el compromiso de darle la subasta a una empresa foránea se deje sin efecto, y se continúe con las subastas como lo ordenan los decretos y ordenanzas correspondientes.

Comparte esto: Facebook

X