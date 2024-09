Stornelli: “Si lo que dijo Guzmán es así, hay un delito que hay que investigar”

El fiscal Carlos Stornelli imputó al ex presidente Alberto Fernández y sostuvo que “hay un delito que hay que investigar” si es que la cuarentena “se extendió por razones políticas” como afirmó el ex ministro de economía Martín Guzmán.

En diálogo con Radio Colonia, indicó que esta investigación no esconde “oportunismo político” y que su colega Guillermo Marijuan, quien previamente también había realizado una acusación formal, “es un gran fiscal” y “no es político”, por lo que, “frente a estas manifestaciones” y por “su función” se vio “obligado” a hacer la denuncia.

“La causa se inicia a raíz de las manifestaciones que hace esta persona (Guzmán). Si esto es así, hay un delito que hay que investigar, porque involucra un montón de cuestiones que hay que deslizar. Si es verdad, podría haber habido un oportunismo político en la prolongación indefinida de una cuarentena, esta dictadura como la que vivimos, que algunos dicen que fue la más extensa del planeta. Obviamente, eso es un delito de acción pública que hay que investigarlo”, manifestó.

Al cierre de la entrevista, remarcó que deben “buscar las numerosas medidas de prueba”, pero básicamente “las que están contenidas” en la denuncia de Marijuan.

Además, destacó que van a investigarlo porque “hay cuestiones que van a permitir establecer si esto fue así o no” pero que no se quiere “aventurar” porque esto “no es una cruzada” en contra del ex mandatario.

“Aquí hay que establecer si hay hechos que han ocurrido o no. Particularmente, no creo que lo que haya dicho este señor Guzmán sea un producto de una imaginación afiebrada, sino que, quizás hasta involuntariamente, dijo algo que no debía haber dicho en el sentido de que no evaluó la trascendencia que podía tener, de las huellas que dejó en la sociedad este encierro al que fuimos sometidos, con todo lo que pasó en el medio, con todo lo que ya vimos y con todo lo que se está haciendo en materia de otras investigaciones”, concluyó.

