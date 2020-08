Stolbizer durísima con Berni: “le preocupa más salir en los medios que la seguridad”

Margarita Stolbizer se sumó a la oleada de críticas contra el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que hoy está en el ojo de la tormenta por el caso Facundo Astudillo Castro, que supo abrazar a la polémica con su par nacional en reiteradas ocasiones y que volvió al ruedo con un spot desafiante.

La exdiputada y líder del GEN apuntó de lleno contra Berni en LADO P: “Sinceramente tener un Ministro de Seguridad que aparece en una manifestación haciendo ostentación de su moto, y de su arma, y que lo único que le preocupa es salir en los medios de comunicación, a mí me gustaría un ministro juntarse con las organizaciones sociales, con la policía, con los fiscales”.

La dirigente manifestó la necesidad “como ciudadana” de conocer un plan en materia de seguridad, “porque la inseguridad que tenemos es frente al delito, pero también frente a un Estado que debiendo protegernos, no nos protege”, resaltó.

En este punto, destacó: “Yo vivo en el oeste del conurbano, y la problemática de la inseguridad sigue siendo cada vez peor. Las gestiones en seguridad son malas, y la actual es malísima”, por eso sostiene que “no veo hoy al Ministro ni al Gobernador, pero cargo las tintas sobre el Ministro, no veo un plan no veo una política de Seguridad, y esto me parece altamente preocupante, porque si tenemos que ubicar cuáles son los temas más acuciantes de la provincia, más allá de las cuestiones económicas sociales del trabajo, el otro tema es el de la seguridad”.

Y entonces, hizo una diferenciación: “Las cuestiones económicas y sociales son cuestiones que dependen mucho más de decisiones nacionales, en cambio la seguridad depende de la provincia de Buenos Aires”.

Por último, a la hora de analizar la gestión fue contemplativa con el coyuntura que le tocó atravesar al gobierno: “Es bastante difícil hace una evaluación de gestión cuando a esta gente le tocó esta situación: haber asumido un gobierno, y cuando no habías terminado de poner la cola en la silla tuviste que afrontar una pandemia como la que tenemos, es como bastante difícil”.

INFOCIELO