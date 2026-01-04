“Sos un fuego»: filtran chat íntimo de Martín Demichelis con una modelo en pleno Punta del Este

El ex entrenador de River, Martín Demichelis, vuelve al ojo de la tormenta. Ángel de Brito expuso una conversación privada entre el exjugador y la modelo Camila Debenedetti.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, mientras Evangelina Anderson cierra las puertas a una reconciliación, los rumores de infidelidad y nuevos romances no dan tregua.

De esta manera, la soltería de Demichelis parece estar lejos de la tranquilidad. En las últimas horas, estalló una nueva bomba mediática tras la filtración de un chat que el exfutbolista habría mantenido con la modelo Camila Debenedetti.

Fue el periodista Ángel de Brito quien, a través de sus redes, mostró la captura del mensaje enviado desde la cuenta oficial de «Micho».

“Cami, me encantás nena. Qué manera de mirarte, sos un fuego”, dicen los mensajes atribuidos al ex River.

Según trascendió, Debenedetti no tuvo interés en seguir el juego del DT y decidió entregar el material al conductor de LAM.

En tanto, no es el primer nombre que surge, ya que semanas atrás se lo vinculó al entrenador con Ailín Rossetti en Mendoza.

Actualmente, Demichelis se encuentra en Punta del Este con sus hijos, intentando esquivar los flashes que ahora lo persiguen más que nunca.

Por su parte, Evangelina Anderson se mostró tajante al ser consultada sobre una posible vuelta: una reacción efusiva que dejó en claro que la herida de la separación sigue abierta y, por ahora, sin retorno.