“Sonidos, barro y piel”: el documental de Divididos llega al Museo MAR

Este domingo 30 a las 18:00 se estrenará en el Auditorio del Museo MAR (López de Gómara y la costa) el documental “Sonidos, barro y piel”, dedicado a la banda Divididos. La proyección se realizará en el marco del encuentro “Enrock” y contará con la presencia de su director, Leopoldo Montero Ciancio. El acceso será por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

El film acompaña el lanzamiento del nuevo disco de Divididos, el primero de estudio en 15 años, y ofrece un retrato íntimo del proceso creativo que dio vida a las nuevas canciones. La obra revisita el histórico estudio La Calandria, donde se registraron escenas de gran cercanía: Ricardo Mollo pintando paredes, Catriel Ciavarella desplegando su humor, y momentos de grabación analógica entre 2019 y 2025.

El documental revela la química que sostiene al trío integrado por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella: la amistad, la paciencia y el oficio acumulado a lo largo de los años.

La banda presentó recientemente su álbum homónimo en el Movistar Arena, en un evento que combinó la proyección del documental, una escucha colectiva y un diálogo con el filósofo Darío Sztajnszrajber. La jornada se extendió por casi cuatro horas y ofreció una experiencia más profunda que un concierto tradicional.

Fuente: www.funcinema.com.ar