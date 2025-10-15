Sólida alianza de Montenegro con Milei: Firme alineamiento con EE:UU; inseguridad y nuevas leyes para penalizar delitos

El intendente Guillermo Montenegro consolidó su vínculo político y militante en campaña con el presidente Javier Milei y consideró que «Es clave, vivimos grandes logros en estos 2 años, por el orden en la calle, nos olvidamos lo que era circular por Buenos Aires en su momento. La complejidad que genera no tener un código penal y procesal acorde a la situación que vivimos en este momento».

Las declaraciones fueron emitidas anoche por TN, especialmente invitado como ha sido consignado en función de las derivaciones de pautas por participación en programa políticos donde se expresan los candidatos en campaña y espera que «Haya una modificación en el nuevo congreso de las penas para los delitos graves, que no haya proscripción para los delitos de corrupción, para que el menor que comete delito de adulto tenga pena de adulto. Cosas que con el kirchnerismo no se podían lograr y hay que buscar los consensos necesarios para generarlo. Pensando en que estás hablando de seguridad y es el principal problema que tiene la Provincia de Buenos Aires.»

Postulado como reemplazo de Bullrich, lo eludió enfáticamente, pero no lo descartó.

“No, yo ya soy senador, en este momento no soy candidato. Yo no pienso en eso, sino en la elección del 26 O donde se definen cosas muy importantes para Argentina y lo planteá claramente el presidente. Es un momento histórico que nos toca vivir y me parece que andar pensando cosas posteriores al 26 en este momento es poco serio”.

El acercamiento a EE:UU lo consideró determinante “por investigaciones en Latinoamérica, que tengan que ver con cuestiones puntuales en la Argentina. Es clave lo vengo viendo en la época en la que fui fiscal federal y juez federal”.

“Hubo momentos en que la Argentina tenía una relación con EE.UU en distintas materias que tiene que ver con la geo política. Había una información diferente que te permitía llevar adelante investigaciones. Tener una buena relación política con EE.UU genera mayor información contra la lucha del crimen organizado sin ninguna duda.”