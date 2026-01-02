Solana Sierra sumó en el triunfo de Argentina de la United Cup en Australia

Sebastián Báez (nacido en el partido de San Martín), la marplatense Solana Sierra y María Lourdes Carlé (tenista de Daireaux) lograron el segundo triunfo de Argentina en las cuatro ediciones de la United Cup, el torneo de tenis que se disputa desde el primer día del año en Australia. Solana Sierra, la marplatense que es la gran esperanza del tenis argentino

El equipo argentino venció a España, uno de los candidatos, en los dos singles y el dobles que Carlé compartió con el porteño Guido Andreozzi.

El triunfo de Argentina Baéz (45 en el ranking de la ATP) derrotó por 6-4 y 6-4 al español Jaume Munar (33), mientras que Solana Sierra (66) venció a Jessica Bouzas Maneiro (44) por 6-4, 5-7 y 6-0.

Ya con el triunfo inapelable, el doble mixto compuesto por María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi venció por 7(8)-6(6) y 6-2 a Yvonne Cavalle e Íñigo Cervantes.

Ahora Argentina se ilusiona para pasar por primera vez en cuatro ediciones a la siguiente ronda de este torneo. No será fácil ya que el próximo rival es Estados Unidos, con dos tenistas de elite: Coco Cauff (3ª) y Taylor Fritz (6°).

