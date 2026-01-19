Sobran las dudas en relación al Operativo Sol: Sólo anuncio político y nada efectivo

Un proyecto presentado en el Senado busca que el Ejecutivo brinde información exhaustiva sobre el diseño, la implementación y los resultados previstos del Operativo Sol a Sol 2025-2026, el principal despliegue de seguridad de la Provincia durante la temporada de verano en los destinos turísticos.

La iniciativa solicita precisiones clave sobre la cantidad total de efectivos policiales asignados, su distribución por municipio y tipo de función, la capacitación específica recibida y los recursos tecnológicos y logísticos destinados al operativo, como patrulleros, motos, drones y bases operativas temporales. También pide conocer los protocolos de prevención del delito, seguridad vial y atención de emergencias climáticas, así como los objetivos concretos planteados para esta temporada

Otro eje central del pedido, presentado por el senador Marcelo Leguizamón (bloque Hechos – UCR Identidad), está puesto en el aspecto presupuestario. El proyecto reclama información detallada sobre los recursos financieros asignados, su ejecución y una comparativa con años anteriores, además de los resultados obtenidos en la temporada pasada en materia de reducción de delitos y accidentes. En ese marco, se solicita una evaluación oficial del operativo 2024-2025 y las conclusiones que expliquen qué cambios o correcciones se aplicaron para el ciclo actual

El texto también apunta a la articulación interinstitucional, al requerir datos sobre la participación de otros organismos provinciales y municipales, las acciones conjuntas con el sector privado —como cámaras de comercio y turismo— y los convenios celebrados con organismos nacionales o internacionales para reforzar la seguridad en los destinos turísticos bonaerenses.

En los fundamentos, el proyecto advierte que la magnitud del Operativo Sol a Sol exige un control legislativo riguroso y mayor transparencia, especialmente en un contexto económico complejo. Señala, además, que la seguridad no puede limitarse a un refuerzo estacional en zonas turísticas si eso implica desproteger otras regiones de la Provincia, y remarca que la falta de información pública precisa dificulta evaluar el impacto real del operativo en la prevención del delito y la respuesta ante emergencias.

El gobernador Axel Kicillof presentó el Operativo de Sol a Sol de cara a la temporada de verano en un acto realizado en Mar Chiquita el 19 de diciembre del año pasado. La actividad contó con la presencia del intendente local, Walter Wischnivetsky, y funcionarios del gabinete provincial. En ese marco, además del lanzamiento del dispositivo de seguridad, se entregaron ambulancias destinadas a los municipios de General Madariaga, Monte Hermoso, General Guido, General Lavalle, Pinamar y Magdalena.

Según lo informado oficialmente en esa oportunidad, el operativo de seguridad abarca a 43 municipios bonaerenses y cuenta con un despliegue de alrededor de 28 mil efectivos policiales. Además, la normativa habilita al personal afectado a prestar servicios de Policía Adicional (POLAD) en eventos de gran envergadura o de alta complejidad operativa, como actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas.

“El operativo contempla un trabajo coordinado entre fuerzas policiales, áreas de prevención, control y asistencia, con especial atención en rutas, playas, centros turísticos y zonas de alta circulación. El objetivo es garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación, fortaleciendo el cuidado de residentes y visitantes en todo el territorio bonaerense”, se informó en el momento del lanzamiento por parte del gobierno provincial.