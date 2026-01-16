Sindicato de Navales expresó su rechazo a la reforma laboral y advirtió por las obras sociales

El Sindicato Conductores Navales (SICONARA) expresó su repudio al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y alertó sobre «las consecuencias directas y devastadoras que tendrá sobre la sostenibilidad» de las obras sociales sindicales.

El gremio conducido por Mariano Vilar señaló que “la reducción de las contribuciones patronales del 6% al 5%, presentada livianamente por el Gobierno como una baja marginal de un punto porcentual, implica en la práctica una puñalada al corazón de nuestra obra social».

«Puntualmente, en el caso de OSCONARA, esta medida representa una caída superior al 17% en la recaudación, afectando de manera directa la continuidad y calidad de las prestaciones de salud destinadas a trabajadores, tanto activos como jubilados”, advirtieron en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

“El Gobierno habla de un punto como si fuera insignificante, pero para nuestra obra social ese punto significa menos atención, menos medicamentos y más dificultades para sostener las prestaciones de miles de compañeros y compañeras”, afirmó Vilar.

Y sentenció: “Acá no hay ninguna discusión técnica. Esta es, lisa y llanamente, una decisión política que pone en riesgo el derecho a la salud de los trabajadores”.

Asimismo, el dirigente gremial denunció que la reforma laboral es “esencialmente antiobrera” y responde a una lógica de ajuste que beneficia a los sectores empresarios, a su entender.__IP__

“Esta reforma no busca generar empleo ni mejorar las condiciones laborales. Busca desfinanciar deliberadamente a las obras sociales sindicales y debilitar una de las pocas herramientas que todavía garantizan acceso a la salud para los trabajadores activos y jubilados”, sostuvo.

“Cada peso que se le quita a la obra social es un golpe directo a la salud de nuestros compañeros. No vamos a aceptar que se desfinancien las obras sociales sindicales para cumplir con un plan de ajuste dictado por los grandes empresarios”, concluyó Vilar.