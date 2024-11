Sin Paulo Díaz ni Fonseca, los convocados de River para enfrentar a Independiente Rivadavia

El plantel de River emprendió este miércoles su viaje rumbo a Mendoza para medirse frente a Independiente Rivadavia, el jueves a las 21:30 horas, en el estadio Malvinas Argentinas por la jornada 23 de la Liga Profesional. En este sentido, Marcelo Gallardo decidió marginar a Paulo Díaz y Nicolás Fonseca, que habían regresado por la mañana de sus participaciones en la fecha FIFA, y dispuso el retorno a la lista de convocados de tres jugadores que corrían de atrás en la consideración por lesiones o motivos futbolísticos.

En primer lugar, el central, habitual titular en el esquema del Muñeco, disputó los 180 minutos con la Seleccion de Chile en la victoria contra Venezuela en Santiago y el empate ante Perú en Lima. Lógicamente, el desgaste lógico de disputar dos partidos en 48 horas llevó al entrenador a darle descanso e inclinarse por la inclusión de Federico Gattoni o Daniel Zabala -cuenta con más chances el otrora zaguero de San Lorenzo- para acompañar a Leandro González Pirez en la cueva.

Por su parte, el mediocampista no sumó horas de vuelo directamente. Quedó como suplente en el agónico triunfo sobre Colombia y en la igualdad 1-1 frente a Brasil de visitante. De todas formas, Gallardo sabe que, más allá de que el volante central no volvió con esquirlas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, estuvo ausente en las últimas prácticas a la par de sus compañeros. Solo apareció en la de este miércoles por la mañana, pero no fue suficiente para que lo convocara a Mendoza.

El que sí se metió por méritos fue Agustín Ruberto, quien venía después de Facundo Colidio, Pablo Solari, Adam Bareiro y Miguel Ángel Borja. Su reciente doblete en el segundo amistoso contra Bolivia, con la camiseta de la Selección Argentina Sub-20, convenció al cuerpo técnico de agregarlo otra vez a la lista. A raíz de su rendimiento en la Albiceleste juvenil y en la Reserva de Marcelo Escudero, le brindaron una nueva oportunidad en la Primera, donde no juega desde el empate 1-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata del 17 de agosto.

Por último, Nacho Fernández y Agustín Sant’Anna superaron sus respectivas lesiones y también forman parte de la nómina para visitar a la Lepra mendocina. El mediocampista había tenido una distensión en el recto anterior izquierdo, previo a la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores con Atlético Mineiro, y el lateral acaba de recuperarse de una rotura del menisco externo de la rodilla derecha, de la que había sido operado en julio. Ambos irán al banco de suplentes, aunque es probable que tengan algunos minutos en el campo del Malvinas Argentinas.

Los convocados de River vs. Independiente Rivadavia

Arqueros

Franco Armani

Jeremías Ledesma

Defensores

Fabricio Bustos

Agustín Sant’Anna

Federico Gattoni

Daniel Zabala

Leandro González Pirez

Milton Casco

Mediocampistas

Matías Kranevitter

Rodrigo Villagra

Rodrigo Aliendro

Maximiliano Meza

Ignacio Fernández

Santiago Simón

Franco Mastantuono

Manuel Lanzini

Gonzalo Martínez

Delanteros

Miguel Borja

Adam Bareiro

Facundo Colidio

Pablo Solari

Agustín Ruberto

