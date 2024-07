Sin Gas: Debido al frío piden tarifa diferenciada para vecinos que sólo cuenten con electricidad

Mientras transcurre uno de los inviernos más fríos de los últimos tiempos, el titular del bloque de Unión por la Patria, Federico Martínez, propone que la Usina de Tandil aplique una tarifa diferenciada para aquellos usuarios que no cuentan con gas de red en sus hogares y que solo cuentan con aparatos eléctricos para calefaccionarse.

Sobre el proyecto de ordenanza, Martínez explicó que: “ En nuestra ciudad hay muchos barrios que no cuentan con la posibilidad de conectarse al gas de red, lo que deriva en que los vecinos no cuenten con otra posibilidad para calefaccionarse que no sea a través de aparatos eléctricos: hacerlo de esta manera genera que las facturas de electricidad sean demasiado elevadas, sobre todo a partir de los nuevos cuadros tarifarios que impuso el gobierno de Milei”.

Agregó que “Por eso proponemos que a los hogares que no cuentan con gas de red se les extienda un descuento del 30% en la tarifa eléctrica durante los meses más fríos, es decir entre Mayo y Agosto, extendiendo la situación equitativa que surge desde la aplicación de la Ley de Zona Fría a nivel nacional con respecto al gas de red”.

El proyecto de ordenanza establece en sus considerando que “el uso intensivo de electricidad en ausencia de gas natural puede incrementar considerablemente las facturas de electricidad, impactando de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos y aumentando las desigualdades económicas”, y para finalizar expresa que “el Partido de Tandil cuenta con distribución propia de energía eléctrica de capital mixto lo que permite una mejor relación en el desarrollo de políticas públicas que tiendan a mejorar la calidad de vida de los tandilenses”.

El proyecto de ordenanza dentro de su articulado propone, además del descuento del 30% para dichos usuarios, que los mismos deben acreditar la situación en la Usina presentando la documentación certificatoria expedida por el Camuzzi Gas S.A. A su vez en caso de ser aprobada hace retroactivo el descuento durante los meses transcurridos y no computados en el año corriente.

Finalmente el concejal Martinez comentó: “Esperamos que este proyecto tenga un buen recibimiento por parte de las autoridades locales porque buscamos reparar una desigualdad para quienes se encuentran en esta situación, aliviando el bolsillo de los contribuyentes y asegurando que puedan pasar un invierno calefaccionados al igual que los que son alcanzados por la Ley de Zona Fría”.

