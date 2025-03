Sin fútbol local

Primó el sentido común ya la Liga Marplatense de Fútbol, que ayer ya había suspendido la actividad e la “Pre liga”, decidió esta mañana suspender íntegramente la actividad de este sábado del torneo “Juan Quesada” de todas ls divisiones, incluyendo la Primera, que iba a disputar las 3! fecha del certamen.

Las declaraciones del presidente de Gral Urquiza, Dr Mendiburu el último jueves al programa radial y en streaming LA VOZ DEL ESTADIO calaron hondo ” me rompieron la cancha que les alquilamos el miércoles, para Deportivo Norte – Libertad, jugando una hora después de la cantidad de agua que cayó. Debemos cuidarnos los clubes entre nosotros y no lo hacemos. Yo no les alquilo nunca más nuestra cancha”

De este modo la actividad retornará el sábado próximo para sexta, quinta y Primera División.

aquí el audio de dicha entrevista