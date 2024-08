Sin definiciones sobre las alianzas para 2025, Mauricio Macri arremetió contra la UCR

El presidente del PRO cargó las tintas contra la UCR por sus acciones de los últimos meses. ¿Qué pasará el año que viene?

A menos de un año para la definición y presentación formal de las alianzas electorales para las elecciones de 2025, el expresidente de la Nación y titular del PRO, Mauricio Macri, arremetió contra uno de sus exsocios de Cambiemos, la Unión Cívica Radical (UCR).

Como señala la Dirección Nacional Electoral, la alianza electoral consiste en “una agrupación política formada sobre la base de la unión de 2 partidos o más con carácter transitorio a los fines de participar en una elección”, esto implica que estos espacios deben renovarse antes de cada elección.

En primer lugar y luego del acto de relanzamiento del PRO, Macri apuntó contra el gobernador de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro, al señalar que no le dejó espacio en la gestión al partido amarillo. “Esperaba que Maxi, con el cual tengo una buena relación, nos diera más lugar; pero generalmente el radicalismo es bravo cuando tiene que abrirse a eso”, dijo a Cadena 3, tras ratificar que Juntos por el Cambio “ya no existe”.

En otro pasaje de la entrevista, se refirió al bloque de la UCR en el Senado por ir contra la privatización de algunas empresas que habían sido incluidas por el gobierno de Javier Milei en la Ley Bases.

Para el titular del PRO son “todas son deficitarias” y que ninguna “ha agregado valor más que robarse miles de millones de dólares en beneficio de vaya a saber quiénes”.

“No entiendo. Pasaron ocho años y no entienden que el cuentito del Estado presente ha beneficiado a políticos y cercanos a los políticos”, dijo, para rematar: “Pensé que entendíamos que lo más importante es bajar impuestos, dar la infraestructura que necesita para crecer; no seguir con experimentos, llámense Arsat, Canal 7, Télam… no agregan valor a la sociedad. Sobran medios, la conectividad va por otro lado; hay que apoyar al sector privado”.

El PRO busca una alianza con los libertarios, pero con identidad amarilla

Vale recordar que el diputado nacional y ladero de Mauricio Macri, Martín Yeza, quedó al frente de la Asamblea del PRO, el espacio que definirá las alianzas electorales del año que viene y que, al parecer, no incluirá a los radicales.

“La lista conjunta entre el PRO y LLA va a ser una realidad”, aseveró un legislador bonaerense a este medio, quien reconoció que si el PRO va en soledad, no obtendría más de 10 puntos.

Por eso, el PRO entiende que se tiene que mantener en una línea “de derecha, pero más serena que Milei, sin perder nuestra identidad” porque, al igual que el sector bullrichista, comprenden que “nuestros votantes ya eligieron esto” y ahora “tenemos que poder contener a esos que son los que ya no quieren populismo de ningún tipo”.