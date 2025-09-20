Sin Cavani ni Zeballos, los concentrados de Boca para recibir a Central Córdoba (SdE)

Miguel Ángel Russo dio a conocer la lista de 24 jugadores de Boca que luego del entrenamiento del sábado por la mañana quedaron concentrados de cara al partido ante Central Córdoba (SdE), que se disputará este domingo a las 21.15 en la Bombonera. Tal como se sabía, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos no están en la nómina por diferentes lesiones.

El delantero uruguayo sufrió una distensión en el Psoas derecho, mientras que el Changuito padece una molestia en uno de sus tobillos. Además, Milton Delgado se sumó a la Selección Argentina que participará en el Mundial Sub 20: también fue citado Dylan Gorosito, en tanto que Gadiel Paoli defenderá la camiseta de Paraguay en dicha Copa del Mundo.

Si bien Ander Herrera participa de las prácticas con el resto de sus compañeros, el cuerpo técnico quiere llevarlo de a poco y no apurarlo tras el problema muscular del que se recupera. Es por esto que no estará ni siquiera en el banco ante el Ferroviario, como así tampoco aquellos futbolistas que no suelen ser tenidos en cuenta por el director técnico (Lucas Blondel, Mateo Mendía e Ignacio Miramón).

Los que reaparecieron son Kevin Zenón y Agustín Martegani. El mediocampista que llegó desde Unión no juega desde el choque ante Huracán y no va al banco desde el duelo contra Independiente Rivadavia, mientras que el proveniente de San Lorenzo no suma minutos desde febrero y formó parte de los relevos por última vez en la visita al Globo.

De no mediar inconvenientes, la probable formación de Boca ante Central Córdoba (SdE) sería con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Carlos Palacios; y Milton Giménez (reemplazará a Cavani).