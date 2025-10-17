Sin Cavani, Boca presentó la lista de convocados ante Belgrano

La lista de convocados de Boca ante Belgrano, la primera desde el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, dejó mucha tela para cortar. Edinson Cavani se pierde un nuevo partido, Alan Velasco está descartado por lesión y, además, la nómina evidenció el fin de dos ciclos: Ignacio Miramón y Frank Fabra. Entre las altas se destaca el regreso de Lucas Blondel.

Aunque ya se preveía, la citación para jugar el sábado a las 18 en La Bombonera es más breve de lo habitual: apenas 24 futbolistas, con varias ausencias por problemas físicos, pero también con un mensaje claro de que otros no serán más tenidos en cuenta.

Velasco, de buen partido ante Newell´s, sufrió una distensión en el ligamento interno de su rodilla derecha y podría perderse lo que resta del Torneo Clausura. Su lugar lo ocupará Carlos Palacios, que dejó atrás las molestias físicas que lo marginaron de los partidos ante Defensa y Newell’s. Será el único cambio en el once de Boca , ya que Leandro Paredes regresó en óptimas condiciones.

La mala de último momento tiene que ver con Cavani. El Matador se ausentará por cuarto cotejo consecutivo debido a la lesión del psoas de su pierna derecha (aunque ante Newell’s estuvo entre los suplentes). La intención es que pueda regresar en el postergado ante Barracas Central, programado finalmente el próximo lunes 27 de octubre, y que pueda terminar en cancha el Torneo Clausura.