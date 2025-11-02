Silbidos e insultos para los jugadores de River en el Monumental: “Que se vayan todos…»

River perdió este domingo y sumó una nueva frustración justo en la previa al próximo Superclásico, lo que expuso que la paciencia de los hinchas se terminó, ya que se escucharon silbidos y canciones con fuerte repudio hacia el equipo.

El único que pareció salvarse del reproche fue el entrenador Marcelo Gallardo, mientras que varios futbolistas fueron silbados, mientras que sonaron varias canciones conocidas pero poco escuchadas en Núñez, que pusieron de manifiesto el total enojo de los “millonarios”.

«Jugadores, la con… de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie», «Movete, River, Movete» y «Pongan más huevo, pongan más corazón», fueron varios de los temas que se escucharon a lo largo del encuentro, en especial en el segundo tiempo.

Ya con el resultado abajo en el marcador, los hinchas de River comenzaron a cantar «que se vayan todos, que no quede ni uno solo».

Una vez finalizado el encuentro, hubo una nueva silbatina general por parte de los hinchas para con los jugadores.