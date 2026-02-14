Siguen en febrero las proyecciones del Cineclub Dynamo

El “Cineclub Dynamo” sigue con proyecciones en lo que queda de febrero, como es habitual en la Fundación CEPES (9 de Julio 4251), y además con una actividad especial en la librería El gran pez (Santiago del Estero 2052), siempre desde las 21:00.

Hoy se verá “Después de hora” (EE.UU., 1985) de Martin Scorsese, con Griffin Dunne, Rosanna Arquette, Linda Fiorentino. Paul Hackett, un programador neoyorquino, busca una cita convencional con Marcy en el Soho, pero termina atrapado en una pesadilla urbana. Tras conocer a Kiki, la enigmática compañera de piso de Marcy, su noche se descarrila en una espiral de situaciones bizarras y peligrosas. Lo que debería haber sido un viaje de vuelta al Upper East Side se convierte en una odisea de supervivencia en la que Paul llega a dudar si alguna vez logrará regresar a la seguridad de su hogar.

Para el próximo miércoles 18 se anuncia “Dios y el diablo en la tierra del sol” (Brasil, 1964) de Glauber Rocha, con Geraldo Del Rey, Yoná Magalhães, Othon Bastos. Ambientada en el Brasil de los años 40, esta historia sigue a Manuel, un vaquero que, tras asesinar a su abusivo patrón, escapa junto a su esposa Rosa. Convertidos en fugitivos, la pareja atraviesa las áridas tierras del norte, enfrentándose no solo a la persecución de la justicia, sino también a un entorno cargado de misticismo, violencia y un fervor espiritual que domina el país.

La programación continuará el miércoles 25 con “El romance del Aniceto y la Francisca” (Argentina, 1966) de Leonardo Favio, con Federico Luppi, Elsa Daniel, María Vaner. En un pueblo de Mendoza, Aniceto se ve envuelto en un triángulo amoroso que define su destino. Por un lado, está Francisca, una joven dulce y virtuosa; por el otro, Lucía, una mujer de carácter apasionado y carnal. Tras seducir a ambas y romper el equilibrio de su vida, el romance se desmorona, dejando a Aniceto ante la dolorosa revelación de todo aquello que dejó escapar por su propia ambición sentimental.

Por su parte el viernes 27 se verá el documental “Hasta que se ponga el sol” (Argentina, 1973) de Aníbal E. Uset, con intervenciones de León Gieco, Vox Dei, entre otros. Este largometraje se consagra como el documental fundacional del rock argentino. Con el Festival BA Rock de 1972 como escenario principal -celebrado en el club Argentinos Juniors-, captura las presentaciones de las bandas más influyentes de la época. La obra se completa con material adicional rodado en el Teatro Olimpia y diversos estudios cinematográficos, inmortalizando el nacimiento de un movimiento cultural sin precedentes.

Por último, el sábado 28 en El gran pez se verá “Yo, Cristina F.” (Alemania del Oeste, 1981) de Uli Edel, con Natja Brunckhorst, Thomas Haustein, Jens Kuphal. A mediados de los 70, Christiane es una adolescente berlinesa que busca evadirse de su gris entorno familiar refugiándose en Sound, la discoteca de moda. Allí conoce a Detlev y su círculo, un grupo sumergido en el mundo de las drogas. En un intento por encajar y seguir el ritmo de su nuevo amor, Christiane termina sucumbiendo a la heroína. Lo que comienza como una curiosidad juvenil se transforma rápidamente en un descenso a los infiernos de la adicción y la prostitución.

(Fuente: www.funcinema.com.ar)