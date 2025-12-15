Sigue la programación de diciembre de Cineclub Dynamo

El Cineclub Dynamo continúa con sus funciones de diciembre en Fundación CEPES (9 de Julio 4251) siempre a las 21:00 y en lo que resta del mes todavía faltan proyectarse películas de Luis Buñuel, F.W. Murnau, Marguerite Duras y Armando Bo.

La próximo proyección será este viernes 19 con “Viridiana” (España, 1961) de Luis Buñuel, con Silvia Pinal, Fernando Rey, Francisco Rabal. Tras la muerte de su esposa, Don Jaime, un aristócrata español ya entrado en años, se ha recluido en su finca, apartado del mundo. Su rutina solitaria se altera con la llegada de Viridiana, su joven sobrina, una novicia que está por profesar y cuyo notable parecido con la difunta reaviva recuerdos y conflictos largamente reprimidos.

El domingo 21 se proyectará con música en vivo de Axel Otarola “Fausto” (Alemania, 1926) de F.W. Murnau, con Emil Jannings, Gösta Ekman, Camilla Horn. La historia sigue a un intelectual célebre que ha dedicado su vida a desentrañar los secretos últimos del saber y a alcanzar una verdad absoluta. Cuando su búsqueda parece no tener fin, una fuerza oscura se le presenta con una propuesta definitiva: a cambio de conocimiento y poder, deberá entregar su alma.

La continuidad del ciclo será el viernes 26 con “India Song” (Francia, 1975) de Marguerite Duras, con Delphine Seyrig, Michael Lonsdale, Mathieu Carrière. Ambientada en la India de la década del treinta, la película retrata la vida de Anne-Marie, esposa del vicecónsul francés. Asfixiada por una existencia marcada por la monotonía y el desencanto, la mujer se sumerge en una serie de relaciones amorosas extramatrimoniales que su marido, aunque consciente de ellas, elige no confrontar.

El sábado 27 la actividad se mudará a El Gran Pez (Santiago del Estero 2056; Mar del Plata) con “Embrujada” (Argentina, 1969) de Armando Bo y Egídio Eccio, con Isabel Sarli, Victor Bo, Daniel de Alvarado. Ansisé vive obsesionada con la idea de ser madre. Convencida de que su marido no puede darle un hijo, su deseo se transforma en una pulsión extrema que la lleva a buscar alternativas desesperadas, desde la prostitución hasta la ayuda de una hechicera del lugar. Sin embargo, el origen de su desgracia parece estar ligado al Pombero, una criatura siniestra de la mitología guaraní que la ha marcado tras un encuentro en las Cataratas del Iguazú. Desde entonces, una presencia mortal la acompaña sin descanso.

Finalmente, la última función del año será el domingo 28 con la proyección de una película sorpresa.

