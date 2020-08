Sigue la polémica por el el hisopado a todos los turistas que vengan a Mar del Plata

Actualmente, el municipio marplatense controla así a los trabajadores esenciales o personas que atraviesan una situación de fuerza mayor, en base a los alcances del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) del gobierno nacional. Ese protocolo se aplicaría en la temporada de verano a los turistas que decidan viajar a Mar del Plata. “Todas las personas que ingresan esenciales o por fuerza mayor, si no hacen cuarentena de 14 días, tienen que venir con un hisopado. Hace cinco meses que lo implementamos y funciona”, explicó en diálogo con Página/12, Alejandro Rabinovich, Jefe de Gabinete de General Pueyrredon.

El hisopado que solicitan debe tener 48 horas, y se puede llevar desde el lugar del cual se provenga o puede hacerse en cualquier centro de la ciudad. “Si no aparece de acá al verano ninguna cosa nueva, más efectiva o más rapida de control, vamos a continuar con el sistema que hoy tenemos armado para los esenciales. No es nuevo, es algo que ya tenemos implementado”, detalló el funcionario.

En declaraciones a la prensa, Montengro aclaró que el costo del hisopado corre por cuenta de los visitantes, que en una temporada normal registra alrededor de dos millones y medio de ingresos. Según la cobertura, dónde se realiza y la velocidad para obtener los resultados, desde el gobierno marplatense informaron que un examen puede costar desde 3 mil hasta 7 mil pesos.

“Hoy cada uno tiene que traer el hisopado. Si hay posibilidad de hacer junto a otras ciudades de la Costa Atlántica algún convenio con los privados para que el hisopado sea devuelto en parte de servicios, o hablar con turismo de Nación o de Provincia, no tenemos problema”, agregó Rabinovich.

En relación a las consecuencias económicas que puede generar la medida, puesto que para una familia podría significar un costo muy alto el ingreso a la ciudad, indicaron que “dentro del Ente de Turismo, que forman parte también los privados, hotelería, gastronomía, recreación, entre otros, se está analizando algún tipo de devolución en cuanto a los servicios”.

Además, aclararon que el Ministerio de Turismo de la Nación lanzó un programa con un 50 por ciento de devolución en hotelería para las personas que vayan a Mar del Plata. “No vamos a poner en riesgo la salud de los marplatenses liberando absolutamente la temporada”, resaltó el funcionario municipal.

¿Es efectivo hisopar a todos los turistas?

Al ser consultado por la medida en una conferencia de prensa, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se excusó de opinar en particular sobre las decisiones de otras jurisdicciones, pero criticó la iniciativa en términos generales: “Solicitar una PCR para la circulación ciudadana no es una forma segura de cuidarnos, porque no garantiza absolutamente nada. Uno puede tener una PCR negativa hoy, estar incubando la enfermedad y dentro de tres días tenerla. Desaconsejamos la solicitud de PCR. Hay que trabajar más en la capacidad de cuidarse y aislarse en los movimiento que se hagan”.

“No podría decir que sería cien por ciento ineficiente, algunos positivos se pueden pescar de ese modo”, señaló el biotecnólogo Ernesto Resnik en declaraciones a este medio. En este sentido, contó que hubo un caso en un campamento en Estados Unidos donde se requirió el hisopado de todos hasta 14 días antes del campamento y en poco tiempo todo el campamento estuvo infectado.

Por otro lado, hizo hincapié en las irregularidades que puede presentar que cada persona lleve su propio resultado: “Es una invitación al mercado negro del certificado. En los lugares que conozco nadie confía en que vengas con un certificado, te lo hacen ahí y te rastrean. En China, por ejemplo, te hacen esperar en el aeropuerto o donde se haga el test”. Para el científico, “eso funciona en lugares con laboratorios aprobados y sin posibilidad de falsificar”.

Sin embargo, destacó que “como medida de precaución o dilación, decirle a la gente ‘ojo que te vamos a controlar’ es por lo menos un modo de detener a los que saben o tienen síntomas”.

Críticas por la falta de una mirada integral

“Tiró un título que no está tratado en profundidad. Cuatro mil autos por hora pasan por los peajes, ¿cómo van a controlar? se hace imposible”, declaró a este diario Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, en alusión a los dichos de Montenegro.

Para el jefe municipal, el anuncio “es imposible de controlar teniendo en cuenta la cantidad de personas que ingresan en temporada”. Además, criticó que el tema “no está abordado con seriedad”.

“Es prematuro empezar a tirar propuestas sin tener el aval de Nación y Provincia. El tratamiento de la temporada se debe abarcar de manera integral. Tenemos que tener un criterio uniforme y adoptar una medida que sea conveniente y segura para todos”, expresó.

Y concluyó: “El tema se tiene que abordar como trabajan en forma conjunta en AMBA. Tendríamos que hacer algo similar y sentarnos todos los intendentes de la Costa Atlántica, con Nación y Provincia, para recibir el turismo de forma segura. Así como hay un operativo sol, debería haber un refuerzo sanitario”.

Página 12