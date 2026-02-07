Sigue en El Séptimo Fuego “La pared de Ross”, una comedia antártica

La obra teatral “La pared de Ross” celebrará la nominación de Leo Rizzi en el rubro Mejor Autor Nacional de los premios Estrella de Mar 2026 (segunda nominación consecutiva en ese rubro) este domingo 8 a las 21:00 en El Séptimo Fuego (Bolívar 3675).

La propuesta se desarrolla en una base científica de la Antártida Argentina, donde cinco investigadores permanecen aislados mientras esperan que se restablezcan las comunicaciones con el continente. En ese contexto, la obra plantea que “en el Polo, el frío no mata, la desconfianza sí”.

La pieza es definida por su creador como una “comedia antártica” y propone un recorrido emocional que explora la desconfianza, el absurdo y la convivencia forzada en un entorno extremo, combinando tensión y humor de manera dinámica.

El elenco está integrado por Lucas Chalán Rubio, Rodrigo Varela, Fausto Ruidiaz, Alan Borrelli y el propio Leo Rizzi. “La pared de Ross” se presenta todos los domingos de febrero.