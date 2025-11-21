Sigue el Festival de Estrenos en El Galpón de las Artes

El Festival de Estrenos 2025 continúa este fin de semana en El Galpón de las Artes, con tres propuestas que amplían el horizonte escénico de la ciudad. Hoy a las 21:30 se estrenará “(Silencio)”, mañana a la misma hora regresará la varieté “Pequeñas rariedades”, y el domingo será el turno de “Bonito bonito”, en la sala ubicada en Jujuy 2555.

El ciclo, que comenzó a sala llena y con gran respuesta del público, ofrece un recorrido por cinco obras de teatro: “Solos, un lienzo en blanco”, “Ojo cayó en la telaraña”, “(Silencio)”, “Bonito Bonito” y “Nascere, Parte 1”, producción del grupo anfitrión. Además, se proyecta el cortometraje “Solo”, dirigido por Marcos Janna.

“(Silencio)” es una obra de teatro físico escrita e interpretada por Mariano Rodríguez y Thomas Lacerenza, acompañados por Paula Goiburu y Silvia González. La pieza se divide en seis actos y propone una experiencia sensorial y visual donde el cuerpo y el gesto construyen historias, acompañadas por música original compuesta especialmente para la obra.

“Pequeñas rariedades” volverá al escenario la varieté que celebra “todas nuestras rarezas”. En esta edición habrá circo y humor con Flor Catastrofa, poesía con Mariche Calvo, danza aérea con Sami, y música sensible de Lucía Moccia (La Plata). Las anfitrionas serán Pato Climática, Alicia Olea y Norma Pena.

Finalmente “Bonito bonito”, dirigida por Mónica Arrech y Nahuel Porto Navarro, quien también actúa junto a Ayelén Basualdo. La obra, originalmente concebida en una casa del barrio La Perla, se adapta ahora a la sala de El Galpón de las Artes. “Algo se apaga. Algo persiste. Entre lo que queda y lo que se va, dos presencias buscan sentido en un mundo que se deshilacha. Quizás el final sea solo otra forma de empezar”, adelanta el grupo.