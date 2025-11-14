Siempre, Messi: asistencia, gol que gritó hasta Angola y «orgulloso de seguir representando a mi país

Lionel Messi se anotó en la victoria de la Selección Argentina en su visita a Angola, un tanto que el público local celebró efusivamente con una gran ovación y reverencias.

El astro rosarino picó al vacío pero no logró finalizar la jugada ante la férrrea marca de Jonathan Buatu, aunque la situación de riesgo seguía más que latente ya que la pelota quedó en los pies de Lautaro Martínez.

El Toro volvió a encontrar con una sutil asistencia a la Pulga, que no falló en el mano a mano y con su disparo cruzado consiguió anotar lo que sería el 2-0 primero parcial y eventualmente definitivo a los 36 minutos de la etapa complementaria. Una devolución de favores por parte de Martínez, a Messi quien asistió en la ventaja inicial en favor del seleccionado naciona.

Asistencia de Messi y gol de Lautaro para Argentina ante Angola

Este es el gol, el astro rosarino alcanzó los 115 tantos con la Albiceleste y se convirtió en el futbolista en alcanzar los 50 goles durante el ciclo de Lionel Scaloni, con una cómoda ventaja sobre Lautaro Martínez que ocupa el segundo lugar con 35 gritos en su haber. El número 52 en cotejos amistosos y el 101 con su pierna izquierda.

Luego del encuentro, el astro celebró este nuevo encuentro con el seleccionado y compartió una serie de postales de lo que fue la victoria en el sur del continente africano. «Orgulloso de seguir representando a mi país y defender la celeste y blanca«, expresó el campeón del mundo y ganador del Balón de Oro en ocho oportunidades.