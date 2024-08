Si piensan en Mar del Plata, no es serio perpetuar el conflicto con los municipales.

Hace ya tiempo que la relación con los trabajadores municipales debió tomar una dinámica más constructiva que la que se propone desde el gobierno. “No es serio no hablar. Mucho menos en una ciudad estancada, con necesidades e incertidumbres que afectan a miles de vecinos y vecinas.”

En los planteles municipales hay capital para producir, no solo sueldos que pagar. Eso es así, si lo que se quiere es arreglar plazas, prender luces, atender la salud o dar clases. “Los empleados se convierten en gasto cuando la conducción política no tiene metas, no fija objetivos y no da el ejemplo.” En el municipio hay gente con formación técnica y profesional que los marplatenses ayudaron a formar con las tasas que pagan, es inversión social que después vuelve en los servicios qué recibe la ciudad si hay gestión y si son bien conducidas las personas que hoy están de brazos caído, ante un gobierno abúlico y conflictivo. Con muchos de ellos y ellas se pudieron encarar desafíos verdaderamente transformadores en otras etapas en las que se elegia hacer para los vecinos en lugar de demonizar a quienes trabajan para los vecinos desde el Estado Municipal.