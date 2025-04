“Si no sos competitivo no vas a ningún lado”: Briatore fue contundente sobre el presente de Doohan y Colapinto

…

Tras el irregular inicio de Alpine en la temporada 2025 de la Fórmula 1 el asesor ejecutivo Flavio Briatore se mostró estricto con su opinión sobre el australiano Jack Doohan, pero, aun así, no aseguró que el argentino Franco Colapinto ocupe su asiento.

Con seis fechas disputadas y sin haber sumado un solo punto, la escudería francesa no solo es la peor del campeonato, sino que también comienza a transitar un clima de tensión interna, donde los focos están puestos sobre sus pilotos.

En diálogo con el diario La Stampa, Briatore fue contundente a la hora de declarar sobre Doohan: “Puedes ser el hijo de Mick (Schumacher), pero si no eres competitivo no vas a ningún lado. Todos son rápidos. Aunque, claro, no es fácil”.

A modo de comparación, Briatore diferenció su caso con el de Lance Stroll, otro piloto señalado por su relación familiar: “Stroll tiene un equipo propio y es un caso aparte”.

Por otro lado, en medio de los rumores que lo vinculan como posible reemplazante de Doohan, el nombre de Colapinto sigue ganando terreno en Alpine. Sin embargo, Briatore fue cauteloso: “Ahora la prioridad es tener un monoplaza de primer nivel, para estar a la altura de los cuatro monstruos: McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari”.

De todos modos, no minimizó el fenómeno que representa el argentino: “No es solo poner a un chico en un coche: luego tienes que lidiar con todo lo demás: la presión, las entrevistas, las críticas, 100 mil espectadores en las tribunas”.

A su vez, Briatore reconoció que el presente de Alpine no acompaña ni a los pilotos ni a los planes: “Estamos en el punto de partida. En 2026 deberemos ser competitivos. El objetivo real es 2027”.

“Partimos de muy atrás, recién en 2026 tendremos el paquete completo Mercedes, motor y caja de cambios”, explicó.

La presión crece debido a que Alpine es la única escudería que no sumó puntos en lo que va del 2025, y el rendimiento de sus coches ha sido alarmante. Mientras tanto, Colapinto continúa destacándose en pruebas privadas y en los simuladores, ganando cada vez más respaldo dentro del equipo y entre los fanáticos.

La Fórmula 1 continuará este domingo a las 12 del mediodía (hora argentina) con la carrera correspondiente al Gran Premio de Bahréin.