” Si hubo trampas con las apuestas en Círculo, eso ya pasó…” (David Ramírez)

El entrenador David Ramírez ( recordado habilidoso de Vélez y Godoy Cruz, entre otros) haciendo sus primera armas como DT, renunció a su cargo de DT de Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamnedi, según le dijo este lunes al programa LA VOZ DEL ESTADIO por 90.5 Radio ÉTER y por el canal de You Tub @golesdemedianoche ( de 18.00 a 20.00) por no lograr el objetivo de clasificarnos entre los primeros 5 …

Consultado por los rumores de jugadores de su plantel, contratados por un empresario que los cedió al club otamendino, a modo de “vidriera” de dichos futbolistas, implicados en acciones no muy claras con las apuestas deportivas por medio, Ramírez dijo me enteré recién ayer por los gritos de la gente en la cancha, pero que el arquero se haya agachado en el penal, según me explicó el entrenador de arqueros, fue porque se resbaló, y de repente le vino a la cara, y para que no lo lastimé, como acto reflejo se corrió .. un arquero que se deja hacer un gol, se tira para un costado, y no saca la cabeza… además´ Facu, – por el golero Facundo Desima- sacó dos pelotas impresionantes el primer tiempo.”

Consultado por los periodistas del programa, Ramírez dijo ” por lo que Uds. me dice, ahora ME VOY PREOCUPADO .. YO NO ME DI CUENTA DE NINGUNA ANOMALÍA ..pongo las manos en el fuego por estos jugadores, hasta que me demuestren los contrario.”

Aquí el audio completo

David Ramírez explica su renuncia y sobre los rumores de las apuestas

