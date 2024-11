Servini rechazó el planteo de Quintela y Cristina Kirchner será la nueva presidenta del PJ

La jueza federal con competencia electoral María Servini rechazó en las últimas horas de este jueves el pedido del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para suspender la elección interna del PJ nacional y convalidó la decisión de la Junta partidaria que impugnó la lista ‘Federales, un grito de corazón’.

De este modo, solo quedó en pie la nómina ‘Primero la Patria’, que encabeza Cristina Kirchner, quien será proclamada al frente de la fuerza el próximo 17 de noviembre.

LPO accedió este viernes al fallo, donde la jueza advierte que los apoderados de Quintela no presentaron pruebas para sostener su rechazo a la decisión de la Junta Electoral. “Sólo expresa su descontento con lo resuelto, puesto que no existen argumentos distintos a los que analizara la Junta Electoral, no acompañando ningún elemento que permita sostener que haya actuado de manera parcial favoreciendo a la otra lista participante”, afirma.

Según pudo saber LPO, existió en Tribunales una discreta gestión del juez Ariel Lijo con Servini en favor de Cristina.

La decisión de la jueza llegó tras una jornada en que Cristina Kirchner se mostró como si ya estuviera al mando del PJ. Fue la imagen que buscó transmitir al recibir en el Instituto Patria a los cinco candidatos a vicepresidentes que la acompañan en la lista: José Mayans, Lucía Corpacci, Germán Martínez, Mariel Fernández y Ricardo Pignanelli.

La decisión de la Junta Electoral de bajarle la lista a Quintela abrió la puerta para que el riojano judicialice el tema y durante algunos días se temió por una eventual intervención del partido.

Comparte esto: Facebook

X