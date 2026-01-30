Sergio Feferovich trae “La música de las ideas”, espectáculo musical interactivo

Sergio Feferovich presentará su espectáculo “La música de las ideas” el 4 de febrero a las 21:00 en el Centro de Arte Radio City Roxy (San Luis 1750), con una propuesta que combina música, emociones, creatividad y participación del público.

Doctor en Música por la Johns Hopkins University (Estados Unidos), pianista y director, Feferovich invita a vivir una experiencia singular en la que la música se transforma en una herramienta para reflexionar sobre la vida cotidiana, los vínculos y los procesos creativos, a través de su ingenio y carisma.

En el espectáculo, el artista explica con humor y sencillez cómo la música interpela a las personas y establece paralelismos con situaciones diarias. Comparte anécdotas de grandes músicos y compositores, destaca el papel fundamental de la música en el cine y ofrece ejemplos prácticos para abordar conflictos y desafíos de todos los días.

La propuesta se caracteriza por su formato interactivo, ya que el público forma parte activa del show mediante la organización de un coro colectivo, la interpretación de canciones en conjunto y distintos juegos que generan momentos de complicidad y participación.

No se trata de una charla pasiva, sino de una experiencia que combina relatos, humor y enseñanzas sobre disfrute, inspiración y creatividad, provocando un cambio de energía en los espectadores y recordando que el arte y la música pueden ser refugio y motor de bienestar.

“La música de las ideas” se presenta como una celebración de la música como forma de conexión con uno mismo y con los demás, y como un espacio para compartir emociones, aprendizajes y risas.