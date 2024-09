Serán 88 las producciones extranjeras que se verán en el 10° Festival FUNCINEMA

La organización del 10° Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA anunció la programación extranjera que se verá en esta edición, integrada por 88 producciones de 26 países: estas se suman a las 15 producciones argentinas anunciadas la semana pasada. El encuentro cinematográfico se desarrollará en Mar del Plata del 24 al 29 de septiembre, con entrada gratuita en todas sus proyecciones.

La programación extranjera está integrada por cuatro largometrajes: las españolas Amor platónico de Vicente Bonet y Tierra de nuestras madres de Liz Lobato, la colombiana La Suprema de Felipe Holguín Caro y la suiza Papaya 69 de Riccardo Bernasconi y Francesca Reverdito.

En materia de cortometrajes, se verán 19 producciones españolas: Austrelia de Alejandro Miñarro, Ciao peskao de Guillermo González Fidalgo y Andrea García García, Corto de bajo presupuesto en un restaurant de Martin De Benedetti, Cuarentena de Celia De Molina, De(s)amor de Alba Pino, Homework de Nacho Arjona, La pesadilla de un moco de Daniel Blanco, La piscina vacía de Pablo Conde, Mi padre de Yago Casariego, Mosquito de David R. Losada, Nivel Dios de César Tormo García, Pan y vino de Ignacio Rodó, Pequeño de Meka Ribera y Alvaro G. Company, Periquitos de Alex Rey, Regreso al armario de Gerald B. Fillmore, (R)ojo por (R)ojo de Lucía Aparici Azanza, Se acabó el verano de Pedro Nicanor, The fruter and the husband de Nacho Bárcena Martín y Tumbas vecinas de José Antonio Gutiérrez Bustos.

Otro país con buena participación será Francia con 10: #DoudouChallenge de Julie Majcher, Alexandra Delaunay-Fernandez, Sixtine Emerat, Marine Benabdallah-Crolais, Scott Pardailhé-Galabrun y Noémie Segalowicz, In the meantime de Melanie Climent, Kabri i manz salad de Nicolas Séry, La cour des grands de Claire Barrault, Les effaceurs de Frédérick Vin, My little girl de Chloé Jouannet, Ovo de Stiv Spasojevic, Paumo d’amour de Ian Halley, The day of the sea de Jeanne Zion y Raphaëlle Pluskwa y Venus down to the wire de Vincent Hazard.

También con 10 cortometrajes participará Rusia: Compromise de Anna Isakova, Crosswalk de Daria Volchok, Dear passengers de Max Kulikov, Egor! de Maria Afonina, Give a way de Maria Melenevskaya, Millions of scarlet roses de Galina Golubeva, Momotara de Arina Kartasheva y Fatima Uzhakhova, Radio interference de Aleksey Pochivalov, The christmas tree school de Anastasia Makhlina y We are quarantined de Anna-Maria Chernigovskaya.

También se verán los norteamericanos [subtext] de Erin Brown Thomas, Chauncey de Reilly Anspaugh y Daniel Rashid, Fire fucking fire de Julia Eringer y Rachel Paulson, See saw de Matt Porter, The nectar instead y Welcome to 8th Street de Yoo Lee y Xtremesylvania de Charlie Hankin.

Por su parte, Canadá estará presente con A toi les oreilles de Alexandre Isabelle, Chicken de Lucy McNulty y Emma Pollard, Death to the Bikini! de Justine Gauthier, Eitr de Fateema Al-Hamaydeh Miller y Mon cœur de tomate de Benoît Le Rouzès Ménard; mientras que por Inglaterra se proyectarán Critic de Richard Perryman, Good boy de Tom Stuart, The creators de Madeleine Homan, The last cowboy in Salford de Jakob Lancaster y The perfect knight de Stephané Alexandre.

Alemania por su parte estará representado por Animanimusical de Julia Ocker, Corruption on Earth de Omid Mirnour, Mondo Italiano y Satanic cults for dummies de Scott Calonico; además las producciones Bélgica Pupuce de Chloé Larrère y Un día en la vida de Pierres de Alice Khol.

También estarán presentes Ecuador con Carrera presidencial y Un mundo sin música de Julio Pañi; Irlanda con Cantata de Dave Fox y Soulmate wanted de Zoe Brennan Witmore; Italia con Pollo all’Ananas´98 de Silvia Di Gregorio y Rasti de Paolo Bonfadini y Davide Morando; Suecia con Cookies de Alessandro Stigliano y Looped de Thomas Costa Freté.

Finalmente con una producción estarán Chipre con Taxi de Constantinos Nikiforou; Eslovenia con Octopus Banana Hotchpotch de Milanka Fabjancic; Noruega con Tits de Eivind Landsvik; Nueva Zelanda con Ministry of jingle de Maddie Dai; Países Bajos con Inhumaan de Nils Vleugels; y Suiza con Dream burger de Sami Kali.

También habrá coproducciones como A study of empathy (Dinamarca-Alemania) de Hilke Rönnfeldt, Back home (Francia-Argelia) de Nasser Bessalah, Bear (Escocia-Inglaterra) de Kate Hammer, Boussa (Argelia-Francia) de Azedine Kasri, Dis moi oui (Francia-Canadá) de Sophie Clavaizolle, Free the chickens (República Checa-Eslovaquia) de Matúš Vizár, Gonzo (Alemania-Austria) de Jannis Lenz e If the sun drowned into an ocean of clouds (Francia-El Líbano) de Wissam Charaf.

Las sedes del 10° Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA serán el Auditorio del Museo MAR (López de Gomara y la costa), la Sala Nachman (Boulevard Marítimo 2280) y el Teatro Colón (Yrigoyen 1665).

FUNCINEMA es organizado por el equipo de la web www.funcinema.com.ar y cuenta con el aval del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), además de la declaración de interés del Ente Municipales de Turismo y Cultura del Partido de General Pueyrredon.

