Septiembre en Dicken’s Pup será el “Mes del Blues”

Dickens Pub de Mar del Plata celebrará durante todo septiembre el “Mes del Blues”, un ciclo especial que reunirá a destacadas bandas de la escena local. Organizado por el músico Ezequiel Valdez, este evento ofrecerá shows que recorrerán diversas vertientes del género.

La grilla incluye a Armani Trío, Crema Band, Incógnito Blues, Piedra Libre, Jueces de Mármol, Dolce Farniente y Blow 4, quienes presentarán desde tributos a grandes leyendas hasta composiciones propias.

Todos los domingos de septiembre, en horario central, Armani Trío ofrecerá un repertorio que combina composiciones propias con clásicos como “Hoochie Coochie Man” de Muddy Waters o “Blues de Santa Fe” de Pappo’s Blues. La banda, formada por Jorge Armani (guitarra), Belén Martos (voz y bajo) y Diego Zamorano (batería), promete noches cargadas de energía.

El viernes 5 Crema Band rendirá homenaje a la primera etapa de Eric Clapton con Cream. Este power trío, integrado por Teby Frontera (voz, guitarra y bajo), Giuliano Porchetto (voz, guitarra y bajo) y Diego Zamorano (batería), interpretará joyas como “White room” y “Sunshine of your love”.

El jueves 11 Incógnito Blues, una banda marplatense de jóvenes músicos de entre 20 y 25 años, subirá al escenario con un repertorio que incluye clásicos de Muddy Waters, Stevie Ray Vaughan, Pappo y Jimi Hendrix. Formada por Facundo Filippi (voz), Joaquín Calvo (guitarra), Gastón Weiske (guitarra), Mateo Morel (batería), Caleb Montenegro (saxofón) y Antü Oroza (bajo), esta agrupación combina frescura y respeto por el género.

El viernes 12 Piedra Libre homenajeará al legendario Jimi Hendrix con un show que fusiona blues y psicodelia. El trío, compuesto por Teby Frontera (voz y guitarra), Nacho Santos (bajo) y Daniel Hoyos (batería), ofrecerá una noche para los amantes del sonido único de Hendrix.

Cada viernes de septiembre a la medianoche, Jueces de Mármol rendirá tributo a Norberto “Pappo” Napolitano, abarcando su etapa blusera con Pappo’s Blues y su faceta rockera con Riff. Este quinteto, integrado por Diego Leonardo (voz y guitarra), Matías Leonardo (guitarra), Miguel Kelly (bajo y coros), Gastón Luciani (batería) y Daniel Robino (armónica), interpretará clásicos como “Ruta 66” y “Sándwiches de miga”.

El jueves 25, Dolce Farniente, banda de blues rock psicodélico formada en 2006 en Mar del Plata, presentará un show que rememora las raíces del blues. Con Alf Farniente (guitarra y voz), Reinaldo “Raka” Palazzo (bajo) y Marcos “Foco” Montenegro (batería), la banda promete una noche cargada de sentimiento, respaldada por su trayectoria y material disponible en su canal de YouTube.

El viernes 26, Blow 4 cerrará el ciclo con un homenaje al ex Yardbirds Jeff Beck, liderado por el guitarrista Ale Suárez. Este show destacará los magníficos solos de uno de los grandes referentes del blues mundial.