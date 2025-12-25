“Señor extrañamente rubio”: Villarruel se volvió a cruzar en X con el biógrafo de Milei

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, cruzó este jueves a Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente Javier Milei, quien la criticó por el presupuesto del Senado.

Márquez había respondido un tuit que contenía una declaración de Villarruel en la que afirmaba que las arcas de la Cámara alta entrarían en rojo, si es que el Poder Ejecutivo no actualizaba las partidas para su funcionamiento.

“Que deje de contratar villeros marginales con sueldos muy por encima de los que estos lúmpenes valen”, escribió Márquez en su cuenta de X.

A lo que Villarruel respondió: “No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio. Que existencia más triste debe tener. Rezo por él y por todos los que sufren y hacen sufrir a otros”.

“Rezo por los que por una limosna insultan, injurian y llenan de odio las redes. Y ya que estamos que Dios los ilumine para no exigir cosas que no dependen de mí, dado que las que si, las estoy haciendo”, sentenció la Vicepresidenta.