Sello Barros Schelotto en los goles que ahora hace Nicolás

Gimnasia y Esgrima La Plata logró recuperarse de la derrota ante River en el Monumental y derrotó 3-1 a Aldosivi en el Estadio Juan Carmelo Zerillo en un duelo correspondiente a la tercera fecha de la Zona B del Toneo Apertura de la Liga Profesional. El primer gol del encuentro lo anotó Nicolás Barros Schelotto, quien volvió a demostrar que tiene una enorme pegada.
Con la diez en la espalda, el atacante de 19 años e hijo de Guillermo, histórico de Boca y del Lobo, ya había dejado en claro que su pegada daría que hablar cuando, en la primera fecha contra Racingy también en El Bosque, abrió el marcador a los nueve minutos con un golazo olímpico: remató directo desde el córner y la pelota tomó una comba espectacular para meterse en el ángulo derecho de Facundo Cambeses.