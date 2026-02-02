Sello Barros Schelotto en los goles que ahora hace Nicolás

Gimnasia y Esgrima La Plata logró recuperarse de la derrota ante River en el Monumental y derrotó 3-1 a Aldosivi en el Estadio Juan Carmelo Zerillo en un duelo correspondiente a la tercera fecha de la Zona B del Toneo Apertura de la Liga Profesional. El primer gol del encuentro lo anotó Nicolás Barros Schelotto, quien volvió a demostrar que tiene una enorme pegada.

Con la diez en la espalda, el atacante de 19 años e hijo de Guillermo, histórico de Boca y del Lobo, ya había dejado en claro que su pegada daría que hablar cuando, en la primera fecha contra Racingy también en El Bosque, abrió el marcador a los nueve minutos con un golazo olímpico: remató directo desde el córner y la pelota tomó una comba espectacular para meterse en el ángulo derecho de Facundo Cambeses.

En esta ocasión, otra vez de local, ahora fue gracias a un tiro libre desde un sector muy cercano al tiro de esquina. Antes del cuarto de hora de juego en la primera mitad, su remate no buscó el centro como todos esperaban y fue directamente hacia el arco: dio en el palo más lejano de Axel Werner y rompió el cero en el marcador.