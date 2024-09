Seguridad: Montenegro trata con “el ministro que no habla, es un fantasma”

Hablar de inseguridad es caer en el abismo propio. La política no se hace cargo sino que refuta, apela a datos que atenúan las consecuencias desde la falta de compromiso. El intendente Guillermo Montenegro se subordina a una escala de mandos, que arranca en el sucesor de Sergio Berni en el ministerio de Seguridad de la Provincia que tiene su delegación en la Procurador Fabián Fernández Garello.

mdphoy frente a esta adversidad que enfrentan a diario los marplatenses ha seguido la ruta del especialista en la materia convertido en intendente, quien debería arrojar esclarecimiento sobre los hechos en esta puja incesante que libra con el gobernador Kicillof, pero que curiosamente no aborda las cuestiones de seguridad, sino que actúa como un encubridor de los hechos.

En el diario La Nación el periodista Luciano Román lo define a Javier Alonso (el sucesor de Serio Berni) como “El ministro fantasma”. “ Es un silencio cargado de significado: expresa indiferencia frente a la mayor tragedia de los bonaerenses. Expresa además voluntad de ocultamiento: lo que no se nombra no existe”.

“Es un silencio que también habla de la naturalización de un flagelo que degrada la vida de los bonaerenses y que destroza a miles de familias condenadas a un dolor perpetuo. Pero, sobre todo, es un silencio que esconde inoperancia y una absoluta falta de gestión para enfrentar la inmensa tragedia de la inseguridad en la provincia”.

¿Quién es el ministro de Seguridad del gobierno bonaerense? Hasta los más informados tienen dificultades para contestar esa pregunta. “La seguridad en la provincia está a cargo de un “ministro fantasma”: casi no habla, no da explicaciones, no anuncia medidas, no se acerca a las víctimas ni tiene, hasta donde se sabe, planes ni estrategias innovadoras para enfrentar un desafío delictivo que se hace cada vez más complejo y escala sin control en el corazón del conurbano. No se le conoce la cara”.

“A casi un año de haber asumido, el señor Javier Alonso necesita presentación: es un eterno subordinado del anterior ministro, Sergio Berni, que hoy se divide entre sus funciones de senador bonaerense y rector del Instituto Universitario Juan Vucetich, donde se forma a los nuevos policías. Siempre fue un funcionario de segunda línea en las áreas que manejaba Berni. Es “técnico en Minoridad y Familia”, egresado de la Universidad de Lomas de Zamora. El conurbano no le resulta ajeno: nació en Banfield y vive en Avellaneda. Su voz es casi desconocida, aunque se mueve con habilidad y sigilo en los circuitos vidriosos de la política bonaerense”.

